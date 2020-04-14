Забрали даже перстень за Кубок Стенли: дом агента хоккеиста Евгения Малкина ограбили четверо в масках

14 Апр 2020 2020-04-14T15:18:32+03:00

Это произошло, когда Геннадий Ушаков со своим подопечным был в США [фото]

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В то время, как агент хоккеиста Евгения Малкина 63-летний Геннадий Ушаков находился в США со своим подопечным его дом в московском поселке на Можайском шоссе ограбили.

Воры унесли с собой все ценности, деньги и даже перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года.

- 19 февраля это произошло, меня не было в Москве, я прилетел 6 марта, обратился к следователю, разрешил изъять камеры, установленные по периметру дома. Мне сказали, что там было 4 человека в масках, сам я этих записей ещё не видел, ущерб сразу установили. Мне сотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Но мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%. - поделился с kp.ru Геннадий Ушаков.

Отметим, что сумма нанесенного грабителями ущерба известному спортивному агенту до сих пор устанавливается.

Также и дома агента пропал и перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU