Из-за коронавируса на границе Чувашии и Нижегородской области появился блок-пост

14 Апр 2020 2020-04-14T19:02:48+03:00

Проехать можно будет по понтонному мосту только при наличии регистрации и уважительной причины

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Настоящий блок-пост со стороны Пильнинского района Нижегородской области появился на понтонной переправе на реке Сура. Сотрудники ГИБДД круглосуточно дежурят там до особого распоряжения правительства Нижегородской области.

Пропустят по понтонному мосту только при наличии регистрации по месту жительства в Чувашии или Нижегородской области, и справки о допуске к работе, например, доставка продуктов, лекарств.

- Жителям Нижегородской области можно предъявить разрешение в виде QR-кода. Заявку на QR-код можно оформить с помощью смартфона. Через сайт «Карта жителя Нижегородской области» nn-card.ru можно получить Qr-код, - сообщили в администрации Шумерлинского района Чувашии.

Можно будет получить разрешение и по телефону 112. Для этого специалист задаст уточняющие вопросы и сформирует заявку на выезд. Если разрешение будет получено, желающему проехать сообщат его номер и вышлют смс с кодом доступа к порталу. При себе необходимо с собой надо иметь паспорт, мобильный телефон и листок с записанным кодом.

Учтите, что сотовая связь в этом месте очень плохая, поэтому получить QR-код необходимо заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU