В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T16:33:20+03:00

Организация нарушила Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и указ врио главы Чувашии «О дополнительных мерах по снижению риска распространения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Чебоксарах решением суда приостановлена деятельность центра детского развития “Джуниор” на улице Павлова. Дело в том, что организация работала, несмотря на введенные ограничения из-за коронавируса.

- В ходе рейда сотрудниками Роспотребнадзора было установлено, что в учреждении работала дежурная группа, в которой находилось 4 ребенка. Тем самым ООО «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» нарушило Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указ врио главы Чувашии «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», - сообщает пресс-служба УФССП региона.

Работа центра приостановлена на 31 день.

Фото: пресс-служба УФССП Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU