2020-04-14T16:33:20+03:00
Общество

В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус

Нарушение в ходе рейда выявили сотрудники Роспотребнадзора [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Организация нарушила Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и указ врио главы Чувашии «О дополнительных мерах по снижению риска распространения.Организация нарушила Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и указ врио главы Чувашии «О дополнительных мерах по снижению риска распространения.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Чебоксарах решением суда приостановлена деятельность центра детского развития “Джуниор” на улице Павлова. Дело в том, что организация работала, несмотря на введенные ограничения из-за коронавируса.

- В ходе рейда сотрудниками Роспотребнадзора было установлено, что в учреждении работала дежурная группа, в которой находилось 4 ребенка. Тем самым ООО «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» нарушило Указ Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указ врио главы Чувашии «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», - сообщает пресс-служба УФССП региона.

Работа центра приостановлена на 31 день.

Фото: пресс-служба УФССП Чувашии

Фото: пресс-служба УФССП Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева
В Татарстане находящимся в самоизоляции старшеклассникам купили планшеты на 30 миллионов рублей
Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления
Жителя Казани будут судить за порно-переписку с 12-летней школьницей
В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка
Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей
«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов
В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус
Ушла из дома и пропала: в Чебоксарах идут поиски 17-летней девушки
«Спас других участников дорожного движения»: в Татарстане сидящий в колонии строгого режима рассказал, как обманул желающих получить права без экзаменов
В Нижнекамске 28 горожан попались на нарушении режима самоизоляции
Забрали даже перстень за Кубок Стенли: дом агента хоккеиста Евгения Малкина ограбили четверо в масках
В Татарстане трех приятелей за продажу более 2 килограммов наркотиков приговорили к колонии строгого режима
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Притворилась мертвой, чтобы выжить: жителя Татарстана будут судить за нападения на женщин
«Ак Барс» продлил контракты с Тихоновым и Глуховым
ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
Главным прокурором Чувашии станет первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин
Режим самоизоляции в Татарстане 2020: выдано уже более 3 миллионов цифровых пропусков
Убил лопатой на глазах ребенка: жителя Татарстана будут судить за жестокое обращение с животным
Кафе, барбершоп и театр: в Казани за нарушения режима самоизоляции закрыли 9 заведений
Пропавшего в Марий Эл 15-летнего школьника нашли в Чувашии
Ульяновские спасатели вытащили из вентиляционного канала котенка
В Казани приставы опечатали салон красоты
В Казани во время пожара погиб мужчина, трех человек удалось спасти
Росреестр Татарстана: документы на регистрацию недвижимости можно снова подать в МФЦ
Когда из-за коронавируса в Ульяновской области начнется садоводческий сезон 2020
14 апреля жителей нескольких улиц Йошкар-Олы оставят без холодной воды