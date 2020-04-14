2020-04-14T19:12:20+03:00
Экономика

В Чебоксарах подешевел имбирь, но подорожали лимоны и маски

Стали известны результаты еженедельного мониторинга цен на социально значимые продукты и товары
Алина ГАБДУЛИНА
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Теперь за килограмм имбиря в городе придется отдать чуть более тысячи рублей.Теперь за килограмм имбиря в городе придется отдать чуть более тысячи рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Чебоксарах сообщили результаты еженедельного мониторинга цен на социально значимые продукты. Так, на прошлой неделе в городе подешевел на 29,11% имбирь, который сейчас стоит чуть более тысячи рублей за килограмм, сырокопченая колбаса (-4,93%), сливочное масло (-5,05%), черный чай (-3,42%), рис (-9,33%) и гречка (-5,26%).

Вместе с тем в Чебоксарах подорожали мясные консервы (+5,38%), свинина (+5,95%), мороженная рыба (+8,60%), лимон (+10,68%), а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (+23%). Так, теперь за килограмм лимона в городе придется отдать более 402 рублей, а за килограмм хлеба - порядка 63 рублей.

Подорожали в столице Чувашии и медицинские маски, чья стоимость выросла аж на +40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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