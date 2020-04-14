На доставку в Чувашию сторожевого катера "Чебоксарец" выделено 25 миллионов рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T20:02:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2021 году в столице Чувашии планируют открыть музей на базе сторожевого корабля "Чебоксарец". Судно списали из ВМФ России, и оно стоит в Балтийске. Переговоры, длившиеся шесть лет, завершились и осталось привезти судно в республику.

Мэрия Чебоксар выделило на доставку корабля 25 миллионов рублей. Аукцион на право перевозки судна уже появился на сайте госзакупок. По условиям победитель должен будет доставить корабль через два месяца после завершения торгов. Заявки принимаются до 22 апреля, победитель будет объявлен 24 апреля.

Он должен за свой счет исправить дефекты подводной части корпуса корабля, демонтировать винты и установить заглушки на винто-рулевых колонках, очистить корпус судна и покрасить его в сине-бело-красный цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU