В Йошкар-Оле установили первую в городе эко-лавку из пакетов и песка
В городе собираются открыть производство подобной мебели
Фото: @pokrovskiylk
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В Йошкар-Оле на остановке напротив ТЦ “Пушкинский” появилась эко-лавка. Она сделана из пяти тысяч использованных пакетов и 80 килограммов песка. Об этом на своей соцстранице рассказал заместитель мэра города Лев Покровский.
Отметим, что производство подобной мебели из негорючей полимер-песчаной смеси в скором времени должно открыться в столице Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU