В Йошкар-Оле установили первую в городе эко-лавку из пакетов и песка

14 Апр 2020 2020-04-14T19:22:54+03:00

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В Йошкар-Оле на остановке напротив ТЦ “Пушкинский” появилась эко-лавка. Она сделана из пяти тысяч использованных пакетов и 80 килограммов песка. Об этом на своей соцстранице рассказал заместитель мэра города Лев Покровский.

Отметим, что производство подобной мебели из негорючей полимер-песчаной смеси в скором времени должно открыться в столице Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU