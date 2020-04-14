В Нижнекамске 28 горожан попались на нарушении режима самоизоляции
Нижнекамский городской суд рассмотрел 28 административных дел о нарушении режима самоизоляции.
Именно столько горожан попались в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавируса. У них на руках не было специального разрешения - пропуска, на выход из дома.
Напомним, наказание в виде административного штрафа за для граждан составляет от одной до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU