2020-04-14T15:44:56+03:00
Общество

В Нижнекамске 28 горожан попались на нарушении режима самоизоляции

Им назначили штрафы от одной до 30 тысяч рублей
Наиля ГАЛИМОВА
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Нижнекамский городской суд рассмотрел 28 дел о нарушении режима самоизоляции.Нижнекамский городской суд рассмотрел 28 дел о нарушении режима самоизоляции.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Нижнекамский городской суд рассмотрел 28 административных дел о нарушении режима самоизоляции.

Именно столько горожан попались в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавируса. У них на руках не было специального разрешения - пропуска, на выход из дома.

Напомним, наказание в виде административного штрафа за для граждан составляет от одной до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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