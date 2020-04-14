Легенда «Зенит-Казань» Михайлов: Рады, что Алекно возвращается
Максим Михайлов прокомментировал возвращение культового тренера
Наставник брал паузу по состоянию здоровья.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Олимпийский чемпион, доигровщик казанского «Зенита», Максим Михайлов прокомментировал возвращение Владимира Алекно на пост главного тренера. Легендарный наставник брал паузу по состоянию здоровья.
– У Романыча были проблемы со здоровьем. Теперь вроде бы всё хорошо и он возвращается. Конечно, мы рады. Алекно – культовая фигура как для «Зенита», так и для всего нашего волейбола, – передает слова Максима Михайлова пресс-служба казанского клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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