Легенда «Зенит-Казань» Михайлов: Рады, что Алекно возвращается

14 Апр 2020 2020-04-14T18:57:17+03:00

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Олимпийский чемпион, доигровщик казанского «Зенита», Максим Михайлов прокомментировал возвращение Владимира Алекно на пост главного тренера. Легендарный наставник брал паузу по состоянию здоровья.

– У Романыча были проблемы со здоровьем. Теперь вроде бы всё хорошо и он возвращается. Конечно, мы рады. Алекно – культовая фигура как для «Зенита», так и для всего нашего волейбола, – передает слова Максима Михайлова пресс-служба казанского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU