2020-04-14T14:44:05+03:00
Происшествия

В Татарстане трех приятелей за продажу более 2 килограммов наркотиков приговорили к колонии строгого режима

Каждый из них в итоге признал свою вину
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Альметьевске на скамье подсудимых оказались трое приятелей – мужчины в возрасте 24-х, 33-х и 34-х лет. Они были признаны виновными в покушении на сбыт и сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы.

Было доказано, что с июля 2017 по май 2018 годов троица с помощью пока еще неустановленного лица через интернет продавала крупные партии наркотиков в Московской области, а также в Набережных Челнах и Альметьевске.

- Следствием доказана причастность участников группы к незаконному сбыту более 2 килограммов запрещенных веществ. На суде фигуранты дела свою вину признали. В итоге их приговорили их к лишению свободы на срок от 9,5 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Отмечается, что данный приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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