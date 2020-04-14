«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов
Казанский волейбольный клуб «Зенит» объявил, что клуб покинули два игрока. Так, в «Белогорье» перешел блокирующий Алексей Самойленко.
– Спасибо «Зенит-Казань» за эти 3 года! А особенно за 2017-й! Спасибо всем парням и административному персоналу, доктору, массажистам, а так же болельщикам! В таком коллективе было очень приятно работать! Это были не забываемые эмоции! – написал волейболист в своем Инстаграм-аккаунте.
Также из казанского клуба в московское «Динамо» перешел Вадим Лихошерстов. Он выступал за «Зенит» в последние два сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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