«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов

14 Апр 2020 2020-04-14T16:52:53+03:00

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Казанский волейбольный клуб «Зенит» объявил, что клуб покинули два игрока. Так, в «Белогорье» перешел блокирующий Алексей Самойленко.

– Спасибо «Зенит-Казань» за эти 3 года! А особенно за 2017-й! Спасибо всем парням и административному персоналу, доктору, массажистам, а так же болельщикам! В таком коллективе было очень приятно работать! Это были не забываемые эмоции! – написал волейболист в своем Инстаграм-аккаунте.

Также из казанского клуба в московское «Динамо» перешел Вадим Лихошерстов. Он выступал за «Зенит» в последние два сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU