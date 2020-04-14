Главным прокурором Чувашии станет первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин

14 Апр 2020 2020-04-14T12:41:53+03:00

Его кандидатуру на представление внес Генпрокурор России.

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Стало известно, что новым главным прокурором Чувашии станет первый заместитель прокурора Крыма Андрей Фомин. Такое представление Генпрокурора России рассмотрели депутаты Госсовета.

Фото: rkproc.ru

СПРАВКА КП

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года во Владимирской области. После школы он окончил Ярославский государственный университет имени Демидова.

В 2003 году Фомин стал прокурором Фрунзенского района прокуратуры Ярословской области, в 2010 - зампрокурора региона. 8 августа 2014 года он был назначен первым зампрокурора Крыма.

С 3 августа 2016 года по 2 февраля 2017 года Фомин был врио прокурора Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU