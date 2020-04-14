Главным прокурором Чувашии станет первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин
Стало известно, что новым главным прокурором Чувашии станет первый заместитель прокурора Крыма Андрей Фомин. Такое представление Генпрокурора России рассмотрели депутаты Госсовета.
Фото: rkproc.ru
СПРАВКА КП
Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года во Владимирской области. После школы он окончил Ярославский государственный университет имени Демидова.
В 2003 году Фомин стал прокурором Фрунзенского района прокуратуры Ярословской области, в 2010 - зампрокурора региона. 8 августа 2014 года он был назначен первым зампрокурора Крыма.
С 3 августа 2016 года по 2 февраля 2017 года Фомин был врио прокурора Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU
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