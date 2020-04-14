2020-04-14T20:15:09+03:00
Общество

В Чувашии создадут единую археологическую карту региона

Такое поручение дал врио главы республики Олег Николаев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации главы ЧувашииФото: пресс-служба администрации главы Чувашии
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В Чувашии создадут единую археологическую карту региона. Такое поручение дал врио главы республики Олег Николаев на еженедельной планерке. Карта должна быть подготовлена прежде всего по перспективным площадкам реализации инвестиционных проектов.

- Информация об объектах историко-культурного значения должна быть систематизирована и размещена в открытом доступе. Кроме того, необходимо внести ясность касаемо утраченных объектов историко-культурного значения: либо дать возможность восстанавливать их, либо, если какие-то из них превратились в руины и не подлежат восстановлению, поставить вопрос об исключении их из реестра с тем, чтобы это не стало сдерживающим фактором для развития территорий, - сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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