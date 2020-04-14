Режим самоизоляции в Татарстане 2020: выдано уже более 3 миллионов цифровых припусков
Как подсчитали в Минцифре республики, на 13 апреля в условиях режима самоизоляции в Татарстане 2020, цифровые пропуска на выход из дома получили уже более 3 миллионов человек. Всего же в системе по их выдаче зарегистрировалось свыше 900 тысяч жителей республики.
До сих пор самой популярной причиной для выхода из дома по пропуску – выезд на дачу или возвращение с нее.
Напомним, из-за злоупотребления пропусками в Татарстане ввели ограничения на их использование. Так, выезжать на дачу теперь можно не чаще двух раз в неделю.
Также цифровой пропуск теперь могут получить и самозанятые. Только за один день таковых зарегистрировалось 619 человек. Им выдано уже 225 разрешений на выход из дома. Пропуск для них действует в течение 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU