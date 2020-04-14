Режим самоизоляции в Татарстане 2020: выдано уже более 3 миллионов цифровых припусков

14 Апр 2020 2020-04-14T12:05:38+03:00

До сих пор самой популярной причиной для выхода из дома для татарстанцев остается выезд на дачу. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В системе по их выдаче зарегистрировано свыше 900 тысяч человек

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Как подсчитали в Минцифре республики, на 13 апреля в условиях режима самоизоляции в Татарстане 2020, цифровые пропуска на выход из дома получили уже более 3 миллионов человек. Всего же в системе по их выдаче зарегистрировалось свыше 900 тысяч жителей республики.

До сих пор самой популярной причиной для выхода из дома по пропуску – выезд на дачу или возвращение с нее.

Напомним, из-за злоупотребления пропусками в Татарстане ввели ограничения на их использование. Так, выезжать на дачу теперь можно не чаще двух раз в неделю.

Также цифровой пропуск теперь могут получить и самозанятые. Только за один день таковых зарегистрировалось 619 человек. Им выдано уже 225 разрешений на выход из дома. Пропуск для них действует в течение 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU