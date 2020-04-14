Убил лопатой на глазах ребенка: жителя Татарстана будут судить за жестокое обращение с животным

14 Апр 2020 2020-04-14T11:39:59+03:00

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Расследование уголовного дела завершено, в скором времени на скамье подсудимых окажется 27-летний житель Аксубаевского района Татарстана. Мужчину обвиняют сразу по двум статьям: «нарушение неприкосновенности жилища» и «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов».

Как полагает следствие, в марте этого года обвиняемый по пьяни незаконно залез в чужой частный дом в поселке Аксубаево. Там мужчина на глазах малолетнего сына хозяйки совковой лопатой насмерть забил щенка.

- Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в Аксубаевский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU