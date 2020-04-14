2020-04-14T18:36:10+03:00
Общество

В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева

Мужчина пропал 12 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Поисковый центр"Фото: ПСО "Поисковый центр"
Изменить размер текста:

В Казани завершились поиски 56-летнего Рафхата Мухамадиева, который ушел из дома и пропал в воскресенье, 12 апреля. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, найден живым. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Поисковый центр". Где мужчина находился более суток, ими не уточняется.

Отиметим, в Татарстане до сих пор не нашли 44-летнего Евгения Ематина из села Айша, 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево, 73-летнего Владимра Реддера из Набережных Челнов и 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстан может стать пилотным регионом по оцифровке судебного производства
СУ СКР Чувашии: чебоксарец забил насмерть свою подругу руками, ногами и черенком от швабры
В Нижнекамске составили маршруты посещения детских больниц во время самоизоляции
В Йошкар-Оле установили первую в городе эко-лавку из пакетов и песка
В Чебоксарах подешевел имбирь, но подорожали лимоны и маски
Из-за коронавируса на границе Чувашии и Нижегородской области появился блок-пост
Легенда «Зенит-Казань» Михайлов: Рады, что Алекно возвращается
Продержался всего неделю: правительство РФ приостановила свой запрет на продажу масок в магазинах
В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева
В Татарстане находящимся в самоизоляции старшеклассникам купили планшеты на 30 миллионов рублей
Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления
Жителя Казани будут судить за порно-переписку с 12-летней школьницей
В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка
Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей
«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов
В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус