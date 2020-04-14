В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева

14 Апр 2020 2020-04-14T18:36:10+03:00

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В Казани завершились поиски 56-летнего Рафхата Мухамадиева, который ушел из дома и пропал в воскресенье, 12 апреля. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, найден живым. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Поисковый центр". Где мужчина находился более суток, ими не уточняется.

Отиметим, в Татарстане до сих пор не нашли 44-летнего Евгения Ематина из села Айша, 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево, 73-летнего Владимра Реддера из Набережных Челнов и 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU