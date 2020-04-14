Ушла из дома и пропала: в Чебоксарах идут поиски 17-летней девушки

14 Апр 2020 2020-04-14T16:10:02+03:00

О местонахождении Виктории Александровой ничего не известно с 12 апреля

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В воскресенье, 12 апреля, 17-летняя Виктория Александрова из Чебоксар ушла из дома и пропала. Родные девушки обратились за помощью в полицию и к членам поисково-спасательных отрядов.

Известно, что Виктория ростом около 157 сантиметров имеет среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была зеленая куртка с синими рукавами, черные лосины и черные кроссовки. С собой у девушки также был темно-синий рюкзак с принтом.

Волонтеры предполагают, что Виктория могла оказаться в другом городе или районе. Всех, кто видел пропавшую девушку, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU