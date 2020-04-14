2020-04-14T13:49:53+03:00
Спорт

«Ак Барс» продлил контракты с Тихоновым и Глуховым

Новые соглашения рассчитаны до конца следующего сезона [фото]
Наиля ГАЛИМОВА
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Виктор Тихонов.Виктор Тихонов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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«Ак Барс» продлил контракты с двумя хоккеистами. Так, в Казани остаётся нападающий Виктор Тихонов. Новое соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2020/21. В «Ак Барс» Тихонов перешёл по ходу прошлого сезона, сыграл за казанцев 27 матчей, в которых набрал 11 очков.

Михаил Глухов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Михаил Глухов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также с клубом продлил контракт и нападающий Михаил Глухов. Новое соглашение рассчитано также до конца следующего сезона. В казанскую команду Глухов перешёл в 2014 году. В прошлом сезоне форвард сыграл за клуб 49 матчей, в которых набрал 13 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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