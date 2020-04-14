«Ак Барс» продлил контракты с Тихоновым и Глуховым

14 Апр 2020 2020-04-14T13:49:53+03:00

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«Ак Барс» продлил контракты с двумя хоккеистами. Так, в Казани остаётся нападающий Виктор Тихонов. Новое соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2020/21. В «Ак Барс» Тихонов перешёл по ходу прошлого сезона, сыграл за казанцев 27 матчей, в которых набрал 11 очков.

Михаил Глухов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также с клубом продлил контракт и нападающий Михаил Глухов. Новое соглашение рассчитано также до конца следующего сезона. В казанскую команду Глухов перешёл в 2014 году. В прошлом сезоне форвард сыграл за клуб 49 матчей, в которых набрал 13 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU