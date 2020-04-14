Пропавшего в Марий Эл 15-летнего школьника

14 Апр 2020 2020-04-14T10:24:14+03:00

О местонахождении Максимилиана Юнусова ничего не было известно с 12 апреля

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Завершились поиски 15-летнего Максимилиана Юнусова из поселка Красногорский Звениговского района. Подросток ушел из дома и пропал в воскресенье, 12 апреля. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов.

Последние и сообщили, что школьник был найден живым вечером в понедельник. Из подробностей известно, что мальчик был обнаружен в добром здравии на территории Чувашии.

- В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение., - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Напомним, что в Звениговском районе до сих пор идут поиски 35-летнего Руслана Лоскутова из поселка Суслонгер. О местонахождении мужчины ничего не известно с 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU