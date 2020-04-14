Пропавшего в Марий Эл 15-летнего школьника
Завершились поиски 15-летнего Максимилиана Юнусова из поселка Красногорский Звениговского района. Подросток ушел из дома и пропал в воскресенье, 12 апреля. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов.
Последние и сообщили, что школьник был найден живым вечером в понедельник. Из подробностей известно, что мальчик был обнаружен в добром здравии на территории Чувашии.
- В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение., - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
Напомним, что в Звениговском районе до сих пор идут поиски 35-летнего Руслана Лоскутова из поселка Суслонгер. О местонахождении мужчины ничего не известно с 23 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU