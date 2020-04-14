2020-04-14T09:59:02+03:00
Дом. Семья

Ульяновские спасатели вытащили из вентиляционного канала котенка

Животное не пострадало
Лика ИСАЕВА
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Вот такой "подарок" нашелся в вентиляционном каналеВот такой "подарок" нашелся в вентиляционном каналеФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
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Сообщение о том, что жильцы одной из многоэтажек на улице Самарской в Засвияжском районе Ульяновска слышал в стене жалобное мяукание, поступило по телефону "112". Приехав по адресу, спасатели выяснили, что кошачий крик о помощи раздается из вентиляционного канала.

Для того, что извлечь животное, требовалось пробить стену. Жители квартиры согласились, чтобы спасти котенка.

Сотрудники МЧС Ульяновской области просверлили отверстие, расширили его и вытащили испуганного котенка. Помощь ветеринаров не потребовалась.

Поскольку никто из жителей дома не признал животное, его приютили владельцы квартиры, вызвавшие спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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