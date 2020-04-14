Ульяновские спасатели вытащили из вентиляционного канала котенка
Сообщение о том, что жильцы одной из многоэтажек на улице Самарской в Засвияжском районе Ульяновска слышал в стене жалобное мяукание, поступило по телефону "112". Приехав по адресу, спасатели выяснили, что кошачий крик о помощи раздается из вентиляционного канала.
Для того, что извлечь животное, требовалось пробить стену. Жители квартиры согласились, чтобы спасти котенка.
Сотрудники МЧС Ульяновской области просверлили отверстие, расширили его и вытащили испуганного котенка. Помощь ветеринаров не потребовалась.
Поскольку никто из жителей дома не признал животное, его приютили владельцы квартиры, вызвавшие спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU