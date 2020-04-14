В Казани приставы опечатали салон красоты
Во время проверки деятельности салона красоты "Арт" на улице Чистопольской в столице Татарстана в период самоизоляции сотрудники Роспотребнадора Татарстана обнаружили в нем посетителей. Это - нарушение запрета, установленного постановлением кабмина республики "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".
По решению суда работу салона красоты приостановили было сотрудники Ново-Савиновского районного отдела судебных приставов УФССП Татарстана.
- Выехав по адресу расположения организации, приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений. Деятельность салона приостановлена на 90 суток. Руководство салона предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU