В Казани приставы опечатали салон красоты

14 Апр 2020 2020-04-14T09:30:12+03:00

Он работал, не смотря на запрет во время самоизоляции

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Во время проверки деятельности салона красоты "Арт" на улице Чистопольской в столице Татарстана в период самоизоляции сотрудники Роспотребнадора Татарстана обнаружили в нем посетителей. Это - нарушение запрета, установленного постановлением кабмина республики "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".

По решению суда работу салона красоты приостановили было сотрудники Ново-Савиновского районного отдела судебных приставов УФССП Татарстана.

- Выехав по адресу расположения организации, приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений. Деятельность салона приостановлена на 90 суток. Руководство салона предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU