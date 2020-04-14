2020-04-14T08:48:26+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара погиб мужчина, трех человек удалось спасти

Самостоятельно успели спастись 15 человек
Лика ИСАЕВА
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В огне погиб мужчинаВ огне погиб мужчинаФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в квартире на втором этаже многоэтажки на улице Гудованцева в Московском районе столицы Татарстана начался во вторник, 14 апреля, в 6.54. Еще до приезда огнеборцев 15 жильцов сумели покинуть дом самостоятельно. Среди них не было детей. Еще троих, отрезанных едким дымом, выводили пожарные МЧС Татарстана, прибывшими на место возгорания.

Во время тушения квартиры обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

- Причина возгорания устанавливается, - сообщили в МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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