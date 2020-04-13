В Марий Эл по факту исчезновения 15-летнего подростка начата доследственная проверка
В прошедшее воскресенье, 12 апреля, в поселке Красногорский Звениговского района Марий Эл из дома ушел и пропал 15-летний Максимилиан Юнусов.
Мальчика ищут правоохранители. Пока о его судьбе ничего неизвестно.
- По факту безвестного исчезновения подростка проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
Приметы 15-летнего Максимилиана Юнусова: рост 170 см., нормального телосложения, тёмные волосы, каре-зелёные глаза. Был одет в синюю стёганую куртку, чёрные спортивные штаны, синие резиновые сапоги и серую вязаную шапку.
Фото: СУ СКР Марий Эл
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»