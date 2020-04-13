В Марий Эл по факту исчезновения 15-летнего подростка начата доследственная проверка

13 Апр 2020 2020-04-13T17:17:18+03:00

Поисками мальчика сейчас занимаются следователи и полицейские. Фото: Иван ПЕТРОВ

Максимилиан Юнусов ушел из дома и пропал 12 апреля [фото]

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В прошедшее воскресенье, 12 апреля, в поселке Красногорский Звениговского района Марий Эл из дома ушел и пропал 15-летний Максимилиан Юнусов.

Мальчика ищут правоохранители. Пока о его судьбе ничего неизвестно.

- По факту безвестного исчезновения подростка проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Приметы 15-летнего Максимилиана Юнусова: рост 170 см., нормального телосложения, тёмные волосы, каре-зелёные глаза. Был одет в синюю стёганую куртку, чёрные спортивные штаны, синие резиновые сапоги и серую вязаную шапку.

Фото: СУ СКР Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU