2020-04-13T17:17:18+03:00
Происшествия

В Марий Эл по факту исчезновения 15-летнего подростка начата доследственная проверка

Максимилиан Юнусов ушел из дома и пропал 12 апреля [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Поисками мальчика сейчас занимаются следователи и полицейские.Поисками мальчика сейчас занимаются следователи и полицейские.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В прошедшее воскресенье, 12 апреля, в поселке Красногорский Звениговского района Марий Эл из дома ушел и пропал 15-летний Максимилиан Юнусов.

Мальчика ищут правоохранители. Пока о его судьбе ничего неизвестно.

- По факту безвестного исчезновения подростка проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Приметы 15-летнего Максимилиана Юнусова: рост 170 см., нормального телосложения, тёмные волосы, каре-зелёные глаза. Был одет в синюю стёганую куртку, чёрные спортивные штаны, синие резиновые сапоги и серую вязаную шапку.

Фото: СУ СКР Марий Эл

Фото: СУ СКР Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Марий Эл по факту исчезновения 15-летнего подростка начата доследственная проверка
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