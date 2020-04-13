2020-04-13T17:43:58+03:00
Происшествия

Угрожал ножницам и забрал деньги: в Казани подозреваемого в грабеже задержал сосед потерпевшей

Мужчина догнал предполагаемого злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина задержан и помещен на время следствия под стражу.Мужчина задержан и помещен на время следствия под стражу.Фото: Анастасия Осипова
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На днях в полицию Казани поступило сообщение о грабеже в подъезде одного из домов на улице Чапаева.

По словам потерпевшей, около 10.00 она шла домой. Вместе с женщиной в подъезд зашел и незнакомец. Оказавшись наедине со своей жертвой, мужчина стал угрожать ей ножницами и требовать денег. Женщина испугалась и отдала грабителю всю наличность – 750 рублей.

Правда, налетчик не смогу уйти далеко со своей добычей. Когда он выбегал из подъезда, его заметил сосед потерпевшей. Мужчина догнал подозрительного незнакомца и удерживал его на месте, пока не приехали полицейские.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанные на время следствия был помещен под стражу. Орудие преступления – ножницы, были изъяты в качестве вещественного доказательства, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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