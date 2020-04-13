Угрожал ножницам и забрал деньги: в Казани подозреваемого в грабеже задержал сосед потерпевшей
На днях в полицию Казани поступило сообщение о грабеже в подъезде одного из домов на улице Чапаева.
По словам потерпевшей, около 10.00 она шла домой. Вместе с женщиной в подъезд зашел и незнакомец. Оказавшись наедине со своей жертвой, мужчина стал угрожать ей ножницами и требовать денег. Женщина испугалась и отдала грабителю всю наличность – 750 рублей.
Правда, налетчик не смогу уйти далеко со своей добычей. Когда он выбегал из подъезда, его заметил сосед потерпевшей. Мужчина догнал подозрительного незнакомца и удерживал его на месте, пока не приехали полицейские.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанные на время следствия был помещен под стражу. Орудие преступления – ножницы, были изъяты в качестве вещественного доказательства, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU