2020-04-13T16:21:12+03:00
Происшествия

В Татарстане возбудили уголовное дело из-за фейков о вспышке коронавируса среди медиков

Сообщалось, что это якобы произошло в Высокогорской центральной районной больнице
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас следователи устанавливают причастных к распространению ложной информации о коронавирусе.Сейчас следователи устанавливают причастных к распространению ложной информации о коронавирусе.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Причина тому распространение в соцсетях фейковых сообщений о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заболевания коронавирусом. Согласно этой ложной информации, половина медперсонала учреждения была якобы госпитализирована из-за COVID-19.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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