В Чувашии уволенного за пьяное ДТП полицейского будут судить

13 Апр 2020 2020-04-13T15:39:41+03:00

Он на своей машине столкнулся с мотоблоком

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Так, вскоре на скамье подсудимых окажется уже бывший полицейский. ДТП произошло вечером 7 июля 2019 года на автодороге в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашии. Пьяный обвиняемый на своем автомобиле «ВАЗ-2107», не справился с управлением и столкнулся с мотоблоком марки «Агро».

В результате аварии пострадал водитель мотоблока. Мужчина получил сочетанную тупую травму живота, которая причинила его здоровью тяжкий вред.

- Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается его показаниями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дела, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Также там отметили, что экс-полицейский был уволен из рядов МВД практически сразу после данного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU