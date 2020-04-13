В Чувашии уволенного за пьяное ДТП полицейского будут судить
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Так, вскоре на скамье подсудимых окажется уже бывший полицейский. ДТП произошло вечером 7 июля 2019 года на автодороге в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашии. Пьяный обвиняемый на своем автомобиле «ВАЗ-2107», не справился с управлением и столкнулся с мотоблоком марки «Агро».
В результате аварии пострадал водитель мотоблока. Мужчина получил сочетанную тупую травму живота, которая причинила его здоровью тяжкий вред.
- Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается его показаниями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дела, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Также там отметили, что экс-полицейский был уволен из рядов МВД практически сразу после данного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU