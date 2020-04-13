Когда из-за коронавируса в Ульяновской области начнется садоводческий сезон 2020
Коронавирус повлиял на дату начала садоводческого сезона 2020 в Ульяновской области. Из-за пандемии оно было перенесено с 15 апреля на 1 мая.
- В этом году садоводческий сезон будет проходить в новом формате, который связан с ограничениями из-за пандемии. Мы не должны отказываться от него совсем, однако, нужно опираться на Указ Президента России, согласно которому в нашем регионе до 30 апреля введены ограничения по передвижению людей, особенно старшего поколения. Начало садоводческого сезона будет перенесено с 15 апреля на 1 мая. Транспортное обеспечение садоводов в этом году также стартует в этот день, - отметил губернатор региона Сергей Морозов.
Именно с 1 мая дачникам предоставят льготный проезд до их земельных участков.
- Расписания движения автобусов составлены с учётом мнений председателей садоводческих товариществ. В транспортном обслуживании СНТ в дни наибольшего пассажиропотока – выходные и праздничные периоды будет задействовано до 60 автобусов, а в будни – до 35 автобусов средней и большой вместимости (марок ПАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, Икарбус), - сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU