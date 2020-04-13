2020-04-13T19:12:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда из-за коронавируса в Ульяновской области начнется садоводческий сезон 2020

Дачникам предоставят льготный проезд
Алина ГАБДУЛИНА
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До 1 мая жителей региона просят оставаться дома и не ездить на дачи самостоятельно.До 1 мая жителей региона просят оставаться дома и не ездить на дачи самостоятельно.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Коронавирус повлиял на дату начала садоводческого сезона 2020 в Ульяновской области. Из-за пандемии оно было перенесено с 15 апреля на 1 мая.

- В этом году садоводческий сезон будет проходить в новом формате, который связан с ограничениями из-за пандемии. Мы не должны отказываться от него совсем, однако, нужно опираться на Указ Президента России, согласно которому в нашем регионе до 30 апреля введены ограничения по передвижению людей, особенно старшего поколения. Начало садоводческого сезона будет перенесено с 15 апреля на 1 мая. Транспортное обеспечение садоводов в этом году также стартует в этот день, - отметил губернатор региона Сергей Морозов.

Именно с 1 мая дачникам предоставят льготный проезд до их земельных участков.

- Расписания движения автобусов составлены с учётом мнений председателей садоводческих товариществ. В транспортном обслуживании СНТ в дни наибольшего пассажиропотока – выходные и праздничные периоды будет задействовано до 60 автобусов, а в будни – до 35 автобусов средней и большой вместимости (марок ПАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, Икарбус), - сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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