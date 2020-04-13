2020-04-13T16:07:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Торговые центры и салоны красоты в Ульяновской области останутся закрытыми

Возобновить работу им помешало резкое увеличение числа зараженных коронавирусом в регионе
Алина ГАБДУЛИНА
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Жителей региона обязали носить медицинские маски в общественных местах.Жителей региона обязали носить медицинские маски в общественных местах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Если ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов говорил об открытии в регионе торговых центров, рынков и салонов красоты, то сейчас все изменилось. Резкое увеличение числа зараженных принесло за собой ужесточение требований по соблюдению санитарных норм.

- Мы понимаем, что пик заболеваемости не только не пройден, мы к нему даже не подступили. И в этих условиях, как бы ни было тяжело бюджету и бизнесу, мы не можем рисковать здоровьем людей. Мы не будем изменять условия самоизоляции. Те же правила, которые действовали прошлую неделю, будут продлены и на эту. Это значит, что парикмахерские, салоны красоты, мебельные торговые центры, рынки, химчистки, прачечные, магазины бытовой техники и спорттоваров, детской одежды не будут работать, - заявил Морозов.

После он отметил, что прежней останется и численной сотрудников тех предприятий, которым разрешено работать в условиях пандемии коронавируса.

- Мы не запрещаем посещать разрешённые места торговли и оказания услуг как пешком, так и на автомобиле, при соблюдении мер безопасности. Необходимо обязательно носить маски в общественном транспорте, в местах массового скопления людей, при посещении объектов торговли и оказания услуг. Владельцам бизнеса надлежит обеспечить соблюдение гражданами этих требований, - отметил губернатор.

Отметим, что сейчас в Ульяновской области зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели пока только двое инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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