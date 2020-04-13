В Йошкар-Оле пожарные спасли людей из горящего дома

13 Апр 2020 2020-04-13T15:21:36+03:00

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Утром в воскресенье, 12 апреля, загорелась лестничная площадка дома на улице Лебедева в Йошкар-Оле. Горели вещи в кладовой за лифтом.

Жильцы дома вызвали пожарных, а пока те ехали, решили сбить огонь самостоятельно. Сделать этого у них не получилось. Кроме того, из-за дыма в ловушке оказались жители верхних этажей. Их на свежий воздух вывели приехавшие на место спасатели.

- Открытое горение на площади около 10 квадратных метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью. Угроза распространения огня на жилые квартиры была предотвращена. По предварительной версии специалистов, причиной пожара послужила неосторожность при обращении с огнем одного из жильцов дома, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU