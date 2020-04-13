14 апреля жителей нескольких улиц Йошкар-Олы оставят без холодной воды
Причина этого - работы по замене задвижки
Воды по указанным адресам не будет с 9.00 до 15.00.Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА
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Во вторник, 14 апреля, ряд жителей Йошкар-Олы останется без холодной воды. Причина этого - работы по замене задвижки. Об этом сообщает администрация столицы Марий Эл.
Так, с 9.00 до 15.00 холодной воды не будет в домах от 15 до 56 на улице Спортивной, домах на улице 1-й проезд Транспортный и переулке Новый. Также в список попали дом №41 на улице Школьная и дома на улице Спортивной от улицы Речной до Школьной.
ИСТОЧНИК KP.RU