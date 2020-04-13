2020-04-13T18:13:40+03:00
Общество

В Чувашии музей космонавтики имени Николаева обзаведется пристроем и симулятором полетов

Проектно-сметная документация проекта реконструкции уже разработана
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Стало известно, что мемориальный комплекс имени летчика-космонавта Андрияна Николаева в Шоршелях обновят. К уже существующему зданию пристроят новое - четырехэтажное. Кроме того, на территории музея создадут сад-парк с малыми архитектурными формами.

- Планируется открыть дополнительный экспозиционный зал для размещения спускаемого космического аппарата, звездный зал «Планетарий», интерактивное кафе, интерактивный зал «Современный космос», конференц-зал. Выставочный зал будет оборудован учебными классами для проведения занятий по астрономии и естествознанию. На четвертом этаже здания должна быть размещена обсерватория с куполом диаметром 5,5 метров, - сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Музей будет оборудован симуляторами полета на космическом аппарате, тренажером для управления ракетой “Союз” и тренажером гироскопом “Рейнское колесо”. Также будет реализован проект “дополнительная реальность”.

Проектно-сметная документация проекта реконструкции уже разработана. Получено положительное заключение госэкспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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