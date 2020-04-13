В Казани пропал Рафхат Мухамадиев, который нуждается в медицинской помощи

13 Апр 2020 2020-04-13T14:17:29+03:00

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В Казани идут активные поиски 56-летнего Рафхата Мухамадиева, который пропал в воскресенье, 12 апреля. Родные мужчины отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Рафхат ростом около 170 сантиметров имеет полное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя куртка, черные болоньевые штаны и черные ботинки.

Всех, кто видел Рафхата Мухамадиева, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(967)46-64-911.

- Мы не можем просить вас в условиях самоизоляции выходить из дома и участвовать в поисках. Но каждый сейчас как минимум можем осмотреть свой двор из окна или балкона. Кто-то, возможно, выходит за продуктами и может посмотреть по сторонам, - отмечают в поисковом отряде "Поисковый центр".

ИСТОЧНИК KP.RU