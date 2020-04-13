В ДТП в Ульяновской области один человек погиб и пятеро пострадали

13 Апр 2020 2020-04-13T13:39:55+03:00

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В субботу, 11 апреля, в 23.20 на 838 километре автодороги “М-5 Урал” в Новоспасском районе столкнулись “Ниссан Альмера” и “ВАЗ 217130”. На перекрестке неравнозначных дорог 51-летний водитель иномарки не уступил дорогу отечественной легковушки под управлением 25-летнего мужчины.

В результате столкновения на месте погиб 22-летний пассажир “ВАЗа”. Еще пять человек получили травмы: водитель и пассажир иномарки, водитель и два пассажира отечественного авто, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU