В Татарстане в столкновении легковушки и трактора пострадали пять человек
Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки "Лады Приоры" и трактора на границе Арского и Атнинского районов республики произошло в воскресенье, 12 апреля.
По предварительным данным, на перекрестке двух неравнозначных дорог возле деревни Нижние Аты столкнулись "Лада Приора" и трактор с прицепом, перевозящий тюки с соломой. Трактор пересекал главную дорогу, и в него на большой скорости врезалась легковушка. После аварии трактор упал в кювет, его водитель получил травмы.
После аварии трактор перевернулсяФото: МВД по РТ
Травмы различной степени тяжести получили двое взрослых и двое детей, находившихся в "Ладе Приоры". Все пострадавшие госпитализированы.
После аварии легковушка получила поврежденияФото: МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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