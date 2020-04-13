В Татарстане в столкновении легковушки и трактора пострадали пять человек

13 Апр 2020 2020-04-13T11:22:18+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки "Лады Приоры" и трактора на границе Арского и Атнинского районов республики произошло в воскресенье, 12 апреля.

По предварительным данным, на перекрестке двух неравнозначных дорог возле деревни Нижние Аты столкнулись "Лада Приора" и трактор с прицепом, перевозящий тюки с соломой. Трактор пересекал главную дорогу, и в него на большой скорости врезалась легковушка. После аварии трактор упал в кювет, его водитель получил травмы.

После аварии трактор перевернулсяФото: МВД по РТ

Травмы различной степени тяжести получили двое взрослых и двое детей, находившихся в "Ладе Приоры". Все пострадавшие госпитализированы.

После аварии легковушка получила поврежденияФото: МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU