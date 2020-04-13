В Марий Эл пропал 35-летний Руслан Лоскутов
В Марий Эл начались поиски 35-летнего Руслана Лоскутова из поселка Суслонгер Звениговского района. Мужчина перестал выходить с близкими 23 марта, и они забили тревогу.
Известно, что Руслан ростом около 170 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы и серо-карие глаза. У мужчины нет большого пальца на правой руке. На момент пропажи на нем был камуфляжные куртка и брюки, а также прорезиненные сапоги.
Просьба всех, кто видел Руслана Лоскутова, сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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