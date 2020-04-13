2020-04-13T10:00:06+03:00
Происшествия

В Татарстане разыскивают двух молодых мужчин, отправившихся кататься на Вятку

Пока обнаружили только сапог одного из них
Лика ИСАЕВА
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По предварительны данным, лодка могла перевернуться от большой волныПо предварительны данным, лодка могла перевернуться от большой волныФото: Из материалов пресс-службы
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Два друга из Мамадышского района республики - 22-летние Константин Базинов и Дмитрий Смирнов еще в 15.00 в пятницу, 10 апреля, отправились на лодке покататься вдоль по реке Вятке. Молодые люди захотели проверить лодочный мотор, который начал ломаться.

С тех пор их никто не видел.

На поиски друзей отправились родственники, приятели, волонтёры и сотрудники МЧС Татарстана. Во время поисковых работ между островами Кубанский и Козий обнаружили сапог. Родители опознала в нем имущество Дмитрия Смирнова.

Вероятно, что из-за большой волны в тот день, 10 апреля, их лодка перевернулась. Поисковые мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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