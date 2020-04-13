В Казани иномарка сбила 5-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу
Тяжелые травмы получила пятилетняя девочка вчера, 12 апреля, в 19.47 на улице Побежимова в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Она находилась во дворе дома №46 вместе с родителями, выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и попала под колеса иномарки "Шевроле Клан". За рулем транспортного средства находился 43-летний мужчина.
С тяжелыми повреждениями головы девочку увезли в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Казани. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»