В Татарстане во время пожара эвакуировали 6 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T08:21:43+03:00

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Пожар в квартире на пятом этаже дома на улице Академика Королева в Кукморе начался днем, в 14.13, в воскресенье, 12 апреля. На место выехали пожарные. К их приезду с балкона квартиры на пятом этаже шел чёрный густой дым. На этом балконе находился мужчина, который просил о помощи. Еще до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе 1 ребёнок.

Пострадавшего с балкона сняли при помощи автолестницы. Сразу приступили к тушению огня. Тем временем другая часть прибывших сотрудников МЧС Татарстана обнаружили пятерых человек в одной из квартир на третьем этаже. Всех их вывели при помощи масок спасаемых в безопасное место. Среди спасенных было четверо детей.

В квартире сгорели вещиФото: МЧС Татарстана

- В больницу с ожогами 1-2 степени доставлен 60-летний хозяин квартиры, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара в зале квартиры обгорел диван, шкаф и постельные принадлежности на общей площади 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил ПБ при эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU