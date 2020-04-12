2020-04-12T16:58:29+03:00
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В Татарстане на горячую линию можно звонить и по вопросам выдачи пособий по безработице

Об этом рассказал министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин
Лика ИСАЕВА
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Про получение пособий по безработице можно узнать по телефонуПро получение пособий по безработице можно узнать по телефонуФото: Из материалов пресс-службы
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С понедельника, 13 апреля, единая горячая линия,созданная в регионе по вопросам получения СМС-пропусков для выхода из дома, начинает принимать звонки по получению пособий по безработице. Это стало известно от министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

Напомним, что номер колл-центра: 8 800 250 90 33. Его создали для жителей республики, если они столкнулись с проблемой получения СМС-пропуска. Как сообщил Айрат Хайруллин, за 11 дней апреля всего поступило приблизительно 75 тысяч звонков. Самый пик был 3 апреля, когда обработали до 28 тысяч звонков в сутки.

- С завтрашнего дня данный колл-центр также сможет принимать звонки, связанные с возможностью для безработных, которые потеряли работу, зарегистрироваться на федеральном портале и получить положенные субсидии в объеме 12 тысяч рублей, — сообщил Айрат Хайруллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Татарстане на горячую линию можно звонить и по вопросам выдачи пособий по безработице
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