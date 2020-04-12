В Татарстане приставы опечатали кафе-кальянную
Во время режима полой самоизоляции и запрета на работу точек общественного питания в Азнакаево антикафе "Flat" принимала посетителей. Своим гостям в антикафе раскуривали кальян. Это было обнаружено во время проверки его деятельности специалистами роспотребнадзора Татарстана. На руководство заведения составили административный протокол и документы передали в суд.
За нарушение статьи "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" КоАП РФ суд постановил приостановить деятельность заведения на 60 суток.
- Судебные приставы незамедлительно выехали по адресу расположения заведения, опломбировали и опечатали входные двери помещений. Руководство заведения предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, - сообщили в УФССП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU