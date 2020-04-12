В Татарстане приставы опечатали кафе-кальянную

12 Апр 2020 2020-04-12T14:39:13+03:00

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Во время режима полой самоизоляции и запрета на работу точек общественного питания в Азнакаево антикафе "Flat" принимала посетителей. Своим гостям в антикафе раскуривали кальян. Это было обнаружено во время проверки его деятельности специалистами роспотребнадзора Татарстана. На руководство заведения составили административный протокол и документы передали в суд.

За нарушение статьи "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" КоАП РФ суд постановил приостановить деятельность заведения на 60 суток.

- Судебные приставы незамедлительно выехали по адресу расположения заведения, опломбировали и опечатали входные двери помещений. Руководство заведения предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, - сообщили в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU