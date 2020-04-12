В Казани угарным газом отравились женщина и ее двое ее детей
Тревожное сообщение получили сотрудники МЧС и "скорой" вчера, 11 апреля. Поступило сообщение о том, что на улице Даурской в Советском районе столицы Татарстана требуется медицинская помощь семье с двумя детьми. Предварительно, они отравились угарным газом.
Всех пострадавших увезли в больницу, но позже и женщину и двух ее сыновей четырех и восьми лет отпустили домой. Их состояние у врачей опасений не вызывает.
Тем временем специалисты осмотрели газовую колонку в квартире. Именно ее неисправность, по мнению МЧС Татарстана, могла стать причиной происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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