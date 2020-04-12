В Татарстане во время пожара погиб мужчина

12 Апр 2020 2020-04-12T12:50:08+03:00

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Пожар в частном доме 85-летнего хозяина на улице Тельмана в деревне Тябердино Рыбно-Слободского района республики начался в 2.23 в субботу, 11 апреля. Поскольку возгорание было обнаружено очень поздно, то к приезду первых пожарных деревянное строение было полностью объято огнем.

Местные жители рассказали, что в доме может находиться сам хозяин дома, ведь на улице его никто не видел. К сожалению, эти опасения подтвердились. Дом сгорел полностью, во время разбора завалов обнаружили его тело.

- Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU