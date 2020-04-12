2020-04-12T12:50:08+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Возгорание произошло в деревне Тябердино-Челны в Рыбно-Слободском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Дым и огонь над домом 85-летнего пенсионера заметили поздно ночьюДым и огонь над домом 85-летнего пенсионера заметили поздно ночьюФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в частном доме 85-летнего хозяина на улице Тельмана в деревне Тябердино Рыбно-Слободского района республики начался в 2.23 в субботу, 11 апреля. Поскольку возгорание было обнаружено очень поздно, то к приезду первых пожарных деревянное строение было полностью объято огнем.

Местные жители рассказали, что в доме может находиться сам хозяин дома, ведь на улице его никто не видел. К сожалению, эти опасения подтвердились. Дом сгорел полностью, во время разбора завалов обнаружили его тело.

- Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане приставы опечатали кафе-кальянную
В Казани угарным газом отравились женщина и ее двое ее детей
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Татарстане к 15 апреля пообещали выплатить медикам зарплату полностью
В Чувашии во время пожара погибла двухлетняя девочка
В Татарстане мужчина оставил 9-летнего сына в доме с задушенной матерью, а сам пьянствовал два дня
Сотрудники ДПС в Казани помогли отцу с заболевшим ребенком доехать до больницы
Вратарь Тимур Билялов и «Ак Барс» продлили контракт
В Казани машина перевернулась после ДТП с такси
12 апреля в Татарстане ожидается метель
В Татарстане пьяный мужчина воткнул нож в живот бывшей сожительницы
В Марий Эл полицейские за сутки нашли два угнанных автомобиля
«Ак Барс» подписал новые контракты с Кормье и Юдиным
С 13 апреля в Татарстане частично начнут работать отделения МФЦ
Не пускают даже родных: во сколько обходится лечение Надежды Бабкиной
Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили мать Героя России во время самоизоляции в Казани
В Чувашии на борьбу с коронавирусом выделили еще 128 миллионов рублей
В Марий Эл гости двое суток пьянствовал в доме зарубленного топором приятеля