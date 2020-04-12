В Татарстане к 15 апреля пообещали выплатить медикам зарплату полностью

12 Апр 2020 2020-04-12T11:11:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце недели в соцсетях появились возмущенные посты сотрудников медучреждений региона. Они выкладывали фотографии своих зарплатных корешков, где были отмечены суммы их вознаграждений. При этом медики отмечали, что им "срезали" все полагающиеся доплаты.

Возмущение сотрудников прокомментировали в минздраве Татарстана.

Замминистра здравоохранения региона Айрат Гарипов напомнил, что срок выплаты заработной платы - до 15 апреля.

- К этому времени все средства будут доведены до сотрудников медицинских учреждений в полном объёме, - пообещал чиновник. - Вопрос находится на контроле руководства Министерства здравоохранения и Министерства финансов республики. Выплаты намечены на ближайший понедельник- вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU