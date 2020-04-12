2020-04-12T11:11:11+03:00
Общество

В Татарстане к 15 апреля пообещали выплатить медикам зарплату полностью

Про это рассказал замминистра здравоохранения республики Айрат Гарипов
Лика ИСАЕВА
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Замминистра здравоохранения Татарстана Айрат Гарипов пообещал выплатить зарплату полностью к 15 апреляЗамминистра здравоохранения Татарстана Айрат Гарипов пообещал выплатить зарплату полностью к 15 апреляФото: Из материалов пресс-службы
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В конце недели в соцсетях появились возмущенные посты сотрудников медучреждений региона. Они выкладывали фотографии своих зарплатных корешков, где были отмечены суммы их вознаграждений. При этом медики отмечали, что им "срезали" все полагающиеся доплаты.

Возмущение сотрудников прокомментировали в минздраве Татарстана.

Замминистра здравоохранения региона Айрат Гарипов напомнил, что срок выплаты заработной платы - до 15 апреля.

- К этому времени все средства будут доведены до сотрудников медицинских учреждений в полном объёме, - пообещал чиновник. - Вопрос находится на контроле руководства Министерства здравоохранения и Министерства финансов республики. Выплаты намечены на ближайший понедельник- вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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