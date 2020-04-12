В Чувашии во время пожара погибла двухлетняя девочка

12 Апр 2020 2020-04-12T10:23:29+03:00

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Пожар в квартире на первом этаже дома на улице Терешковой в Новочебоксарске начался в 17.17 в субботу, 11 апреля. Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных.

В горящей квартире находились двухлетняя девочка и ее мать. Пожарным пришлось выламывать решетки на окнах квартиры, чтобы попасть внутрь и спасти ее жителей. Не смотря на то, что на место происшествия сразу прибыли медики, спасти ребенка не удалось, она скончалась. Ее мать в тяжелом состоянии с диагнозом "Отравление продуктами горения" госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU