2020-04-12T09:08:19+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина оставил 9-летнего сына в доме с задушенной матерью, а сам пьянствовал два дня

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Лика ИСАЕВА
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На время следствия мужчину задержалиНа время следствия мужчину задержалиФото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Мензелинска было возбуждено по статье "Убийство", сообщили в СУ СКР Татарстана.

В его доме 9 апреля было обнаружено тело 43-летней супруги. По заключению экспертов, причиной ее смерти стало удушение, которое произошло еще два дня назад, 8 апреля. В доме одновременно с тело матери находился 9-летний сын супругов.

Допрошенный отец семейства заявил, что два дня находился у друзей и не знает, кто расправился с его женой. Но после беседы с испуганным мальчиков и сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов предъявили ему обвинение в расправе над супругой.

Злоумышленник под давлением улик признался, что после ссоры с женой из-за его пьянства задушил ее, закрыл в доме сына и сам ушел к друзьям. Там он два дня распивал спиртное, и потом ушел домой.

На время следствия обвиняемого взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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