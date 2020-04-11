2020-04-11T17:24:09+03:00
Спорт

Вратарь Тимур Билялов и «Ак Барс» продлили контракт

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22
Наиля ГАЛИМОВА
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Тимур Билялов.Тимур Билялов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов подписал новый контракт с клубом. Соглашение хоккеиста с казанцами рассчитано до конца сезона 2021/22. Билялов является воспитанником системы «Ак Барса». Вратарь дебютировал в главной команде 31 августа 2017 года.

В нынешнем сезоне голкипер провёл за клуб 36 матчей, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надёжности 1.35 и 94.8 процентов отражённых бросков. Также голкипер провёл 9 игр на ноль и установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии, составившей 316 минут и 9 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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