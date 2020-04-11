12 апреля в Татарстане ожидается метель

11 Апр 2020 2020-04-11T15:34:44+03:00

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12 апреля, в воскресенье, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Так, днем в отдельных районах возможна кратковременная метель. По прогнозам синоптиков, ветер будет юго-восточный с переходом на северный умеренный, местами сильный, порывами до 17-22 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра Татарстана в республике ожидается облачность, временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Минимальная температура воздуха ночью составит от нуля до 5 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем составит от 3 до 8 градусов выше нуля, в восточных районах – 13 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU