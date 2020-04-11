2020-04-11T13:21:17+03:00
Происшествия

В Татарстане пьяный мужчина воткнул нож в живот бывшей сожительницы

27-летняя женщина госпитализирована в ЦРБ
Наиля ГАЛИМОВА
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Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Рано утром 33-летний житель села Верхний Услон в Татарстане, находясь в нетрезвом состоянии на почве внезапно возникшей, нанес проникающее ножевое ранение брюшной полости своей бывшей сожительнице. В результате происшествия 27-летнюю женщину госпитализировали в ЦРБ. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, он сознался в содеянном.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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