В Татарстане пьяный мужчина воткнул нож в живот бывшей сожительницы
27-летняя женщина госпитализирована в ЦРБ
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
Рано утром 33-летний житель села Верхний Услон в Татарстане, находясь в нетрезвом состоянии на почве внезапно возникшей, нанес проникающее ножевое ранение брюшной полости своей бывшей сожительнице. В результате происшествия 27-летнюю женщину госпитализировали в ЦРБ. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, он сознался в содеянном.
– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
ИСТОЧНИК KP.RU