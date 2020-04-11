В Марий Эл полицейские за сутки нашли два угнанных автомобиля
В Марий Эл полицейские за сутки нашли два угнанных автомобиля. Так, разыскиваемый автомобиль ВАЗ-2114 остановили поздно ночью на 7-м километре автодороги Йошкар-Ола-Уржум. За рулем находился 32-летний житель Медведевского района, которого доставили в отдел полиции. Как оказалось, водитель не имел права управлять транспортным средством и находился за рулем в состоянии опьянения.
– В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.
Во втором случае на территории Горномарийского района за рулем угнанного Рено также оказался водитель в состоянии опьянения. 44-летний ранее судимый за преступление имущественного характера мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.
– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, – сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU