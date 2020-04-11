11 Апр 2020 2020-04-11T13:07:20+03:00

Один из водителей не имел права управлять транспортным средством. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В Марий Эл полицейские за сутки нашли два угнанных автомобиля. Так, разыскиваемый автомобиль ВАЗ-2114 остановили поздно ночью на 7-м километре автодороги Йошкар-Ола-Уржум. За рулем находился 32-летний житель Медведевского района, которого доставили в отдел полиции. Как оказалось, водитель не имел права управлять транспортным средством и находился за рулем в состоянии опьянения.

– В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

Во втором случае на территории Горномарийского района за рулем угнанного Рено также оказался водитель в состоянии опьянения. 44-летний ранее судимый за преступление имущественного характера мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, – сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU