«Ак Барс» подписал новые контракты с Кормье и Юдиным

11 Апр 2020 2020-04-11T10:48:57+03:00

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«Ак Барс» продлил контракты с двумя игроками. Так, соглашение с канадцем Патрисом Кормье подписано до конца сезона 2020/21. В казанскую команду хоккеист перешёл перед началом прошлого сезона и сыграл за татарстанский клуб 60 матчей, набрав 24 очка, при показателе полезности +16.

Дмитрий Юдин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Защитник Дмитрий Юдин подписал новый контракт с «Ак Барсом» на два года, соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. В казанский клуб хоккеист перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл за клуб 53 матча, набрав 7 очков, при показателе полезности +2.

ИСТОЧНИК KP.RU