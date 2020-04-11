С 13 апреля в Татарстане частично начнут работать отделения МФЦ

11 Апр 2020 2020-04-11T09:46:34+03:00

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С 13 апреля в Татарстане частично возобновят работу офисы МФЦ. Предполагается, что из 800 окон многофункциональных центров республики будут работать порядка 400. Это оптимальное количество для того, чтобы соблюдать дистанцию между сотрудниками.

Офисы будут работать по предварительной записи, без живых. Жители Татарстана могут записаться на прием по телефону: +7(843)222-06-20. Контакт-центр будет работать в субботу, 11 апреля, с 9.00 до 16.00 и в воскресенье, 12 апреля, с 9.00 до 15.00, или встать в электронную очередь, которая станет доступна с понедельника, 13 апреля.

Напомним, многофункциональные центры Татарстана временно прекратили свою 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU